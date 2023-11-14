У Новорайську на Херсонщині чоловік підірвався на російській вибухівці

Потерпілий - житель Запоріжжя, який ремонтував дах на фермі.

У Новорайську Херсонської області на російській вибухівці підірвався чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Потерпілий – 48-річний житель Запоріжжя. Він ремонтував дах на фермі, коли побачив покинутий російський бліндаж. Після роботи вирішив піти й подивитися на нього. Там і наступив на невідомий вибуховий предмет.

Через детонацію чоловік отримав вибухову травму і втратив частину ноги. Його стан оцінюють як тяжкий.

Зараз потерпілий перебуває у медзакладі. Лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, днями у Бериславському районі під час польових робіт 41-річний фермер наїхав на ворожу міну і загинув.

Загалом на Херсонщині сапери обстежили майже 20% правобережжя. Це - 133,5 тисячі гектарів територій.