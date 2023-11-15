У Києві викрили шахрайку з Донеччини, яка під виглядом "волонтерки" ошукала переселенців на 1 млн гривень

У Києві поліцейські викрили жінку, яка видавала себе за волонтерку та брехала, що має в будівельно-господарських магазинах велику знижку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Шахрайкою виявилась уродженка Донецької області, 1973 року народження. Вона вигадала історію про те, що займається волонтерською діяльністю та має змогу купувати різні товари по знижці від 50% до 70%.

"Шахрайка запевняла потерпілих «купувати» товари через неї за вигідною ціною, таким чином вона заробила близько 1 мільйона гривень. Від злочинних дій жінки постраждало 15 осіб", - йдеться в повідомленні.

Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні 22 фактів шахрайств за ч. 1, 2 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене повторно або таке, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років).

"Якщо ви або ваші рідні постраждали від дій зловмисниці, просимо повідомити до Святошинського управління поліції", - закликали правоохоронці.

Нагадаємо, що кількість справ за статтею "шахрайство" цього року досягла історичного антирекорду.