Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Костенко закликав Зеленського підписати законопроєкт про спрощення списування майна в ЗСУ: указ МО навпаки ускладнив процедуру
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Чи може (і чи повинна) країна масово й швидко забезпечити укриттям кожного? Частина перша. Історія
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
Росіяни вночі вдарили по Україні "шахедами" і двома ракетами
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
ХАМАС. Шлях терористів. Як організація стала загрозою номер один для Ізраїлю
Китай стане першим чи програє США?
Китай стане першим чи програє США?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Омбудсман прокоментував мовний скандал у Дніпрі, через який викладачка вишу потрапила до реанімації
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
Буданов: Війна може тривати ще довго. Росія не підписуватиме жодних договорів і подовжить обстрілювати Україну
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
У Міноборони розглядають звільнення трьох командувачів, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

“Повернись живим” і блогер Ігор Лаченков збирають 15 млн грн для спецпризначенців ГУР у межах проєкту Вlack Box

Вlack Box – це проєкт, метою якого є знизити наступальний потенціал ворога.

“Повернись живим” і блогер Ігор Лаченков збирають 15 млн грн для спецпризначенців ГУР у межах проєкту Вlack Box
Фото: скриншот відео

До річниці запуску проєкту Вlack Box Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» і блогер Ігор Лаченков збирають 15 мільйонів гривень для спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Щойно потрібна сума буде закумульована – ми (частково) розкриємо подробиці секретної ініціативи: https://send.monobank.ua/jar/5B1hjNQkPX ”, – йдеться у повідомленні.

Вlack Box – це проєкт, метою якого є знизити наступальний потенціал ворога. У 2022-му, не розкриваючи жодних подробиць, благодійники за п’ять тижнів зібрали на Вlack Box понад 230 мільйонів гривень. 

Станом на початок червня ініціатива завдала окупантам збитків щонайменше на 700 мільйонів доларів.

Нагадаємо, фонд “Повернись живим” з початку повномасштабної війни зібрав Силам оборони понад 9 млрд гривень. Серед іншого фонд придбав 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies