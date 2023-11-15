Вlack Box – це проєкт, метою якого є знизити наступальний потенціал ворога.

До річниці запуску проєкту Вlack Box Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» і блогер Ігор Лаченков збирають 15 мільйонів гривень для спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Щойно потрібна сума буде закумульована – ми (частково) розкриємо подробиці секретної ініціативи: https://send.monobank.ua/jar/5B1hjNQkPX ”, – йдеться у повідомленні.

Вlack Box – це проєкт, метою якого є знизити наступальний потенціал ворога. У 2022-му, не розкриваючи жодних подробиць, благодійники за п’ять тижнів зібрали на Вlack Box понад 230 мільйонів гривень.

Станом на початок червня ініціатива завдала окупантам збитків щонайменше на 700 мільйонів доларів.

Нагадаємо, фонд “Повернись живим” з початку повномасштабної війни зібрав Силам оборони понад 9 млрд гривень. Серед іншого фонд придбав 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом.