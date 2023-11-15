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Гуменюк попросила "інформаційної тиші", аби відзвітувати про "великі успіхи" на фронті

На лівобережжі Херсонщини Сили оборони відтискають окупантів на від трьох до восьми кілометрів від берега Дніпра.

Гуменюк попросила "інформаційної тиші", аби відзвітувати про "великі успіхи" на фронті
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попросила дотримуватися "інформаційної тиші", аби потім відзвітували про "великі успіхи".

Про це вона повідомила під час телемарафону.

"Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи", – сказала вона.

Вона зазначила, що російські окупанти намагаються активно оборонятися, адже знають, що відбувається просування українських військових. Ворог не може прорахувати, з якого саме напрямку чекати небезпеки тому намагається активізувати важку артилерію, реактивні системи залпового вогню та тактичну авіацію.

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Гуменюк зазначила, що на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом узбережжя Херсонщини ЗСУ відтискають ворога, а лінія фронту – "досить рухлива".

Раніше кремлівські інформагентства "РИА Новости" й "ТАСС" повідомили, що в Міноборони РФ "вирішили перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" на Херсонщині. Пізніше ці заяви анулювали.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося перекинули певну кількість бронетехніки на лівий берег Херсонщини. Як стверджує ISW, українські бійці у цьому районі продовжують масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції.

А в серпні керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов висловив впевненість, що звільнення Криму не за горами. Глава воєнної розвідки повідомив, що буде наземна операція, буде повернення наших територій.

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