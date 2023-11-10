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​У Києві викрили шахраїв, яків привласнили 700 тис. гривень, зібраних на лікування важкохворих дітей та військових

Зібрано докази вчинення злочинів стосовно 22 потерпілих з різних регіонів України.

​У Києві викрили шахраїв, яків привласнили 700 тис. гривень, зібраних на лікування важкохворих дітей та військових

Столичні правоохоронці викриди двох чоловіків, які привласнили майже 700 тисяч гривень, зібраних на лікування важкохворих дітей та військових.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом чоловікам, які під виглядом збору грошових коштів на лікування важкохворих дітей та військовослужбовців ошукували громадян(ч. 3 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у 2022 році чоловік разом зі спільником розробили злочинну схему. Вони розміщували у фейсбуці   публікації про начебто терміновий збір коштів на лікування важкохворих дітей та поранених військовослужбовців.

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Небайдужі громадяни перерахували на банківську картку зловмисників близько 680 тис. грн. Проте на потреби дітей та військовослужбовців гроші не скеровувалися, а використовувалися зловмисниками на власний розсуд.

Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно 22 потерпілих з різних регіонів України. Робота з встановлення інших постраждалих триває.

"Просимо громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача «Степко Андрій Віталійович», «Степко Андрей», «Андрій Степко» в соціальній мережі «Facebook», поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, що кількість справ за статтею "шахрайство" цього року досягла історичного антирекорду. За вісім місяців 2023 року в Україні було відкрито 59 605 кримінальних проваджень. Це більше, аніж за два попередні роки разом. У 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022-му – 32 086.

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