Військові аналізують зміну російської тактики та корегують роботу ППО, – президент України

Зеленський заслухав звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, техніки та ракет і зведення з фронту.

Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів Авдіївки, Куп'янська і Донецького напрямку. Про це президент Володимир Зеленський розповів за результатами селекторної наради.

Він заслухав звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, техніки та ракет і зведення з фронту. Зеленський наголосив, що ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста.

"Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Стежимо за його реалізацією", – сказав він.

МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БпЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО.

Зеленський додав, що "зерновий коридор" продовжує роботу. Уже подолано позначку в 4 млн тонн вантажів.

Нагадаємо, що росіяни не полишають спроб повністю оточити Авдіївку і задіюють для цього авіацію. За добу на всіх напрямках відбулося 80 бойових зіткнень.