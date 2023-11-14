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Військові аналізують зміну російської тактики та корегують роботу ППО, – президент України

Зеленський заслухав звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, техніки та ракет і зведення з фронту. 

Військові аналізують зміну російської тактики та корегують роботу ППО, – президент України
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони України

Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів Авдіївки, Куп'янська і Донецького напрямку. Про це президент Володимир Зеленський розповів за результатами селекторної наради.

Він заслухав звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, техніки та ракет і зведення з фронту. Зеленський наголосив, що ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста.

"Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО. Стежимо за його реалізацією", – сказав він.

МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БпЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО. 

Зеленський додав, що "зерновий коридор" продовжує роботу. Уже подолано позначку в 4 млн тонн вантажів. 

Нагадаємо, що росіяни не полишають спроб повністю оточити Авдіївку і задіюють для цього авіацію. За добу на всіх напрямках відбулося 80 бойових зіткнень. 

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