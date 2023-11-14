​Вчорашній обстріл Херсона: лікарі врятували двомісячну дівчинку. Мати в тяжкому стані, їй ампутували ногу

Вчорашній облстріл Херсона: лікарі врятували двомісячну дівчинку. Мати в тяжкому стані, їй ампутували ногу

Життю двомісячної дівчинки, яка учора разом з мамою та дідусем потрапила під обстріл росісян, наразі нічого не загрожує. Дитина була ушпиталена із забоєм легенів, нирок та черепно-мозковою травмою.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

На жаль, матері дитини ампутували одну ногу, другу лікарям вдалося врятувати. Стан жінки оцінюється як стабільно тяжкий, але є позитивна динаміка.

"За загиблих і поранених передбачені грошові виплати з міського бюджету. У випадку смерті родина отримує 50 тисяч гривень. Мама дівчинки отримає 20 тисяч, на дівчинку - 30 тисяч гривень. Але ці гроші і навіть більші не можуть компенсувати ваші життя чи здоров’я. Тому наполегливо рекомендуємо родинам, в яких є діти, евакуюватися до більш безпечних місць! Діти – наше майбутнє, яке ми зобов’язані зберегти!", - додав Мрочко.

Як пвоідомлялося, в автівку, якою родина поверталась з Херсону до передмістя, влучив російський снаряд. Дідусь згорів разом з авто, а мати з дитиною дістали поранення.

Загалом унаслідок вчорашніх ударів росіян по Херсону та області загинули троє людей, 15 дістали поранення. Протягом доби росіяни здійснили 124 обстріли Херсонщини, випустивши 618 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.