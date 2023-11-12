«Ви – вільні!» - десятки бігбордів і сотні свіжо розвішаних українських прапорів зустрічають гостей Херсона , починаючи з Миколаївського шосе. Сонячна тепла погода відволікає від наслідків війни у місті. Якщо придивитись уважніше, то практично на кожній вулиці в центрі є згорілі вщент або понівечені будинки. Та й у багатьох «тилових» будівель як не розбиті вікна, то є відверто сяючі порожнечею діри. Яскраве жовте листя дерев їх ретельно приховує.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

На перший погляд, вулиці здаються порожніми. Життя вирує довкола центрів роздачі «гуманітарки»: за хлібом зібралась вже черга, відділення банків – юрба ховається за імпровізованими стінами-укриттям, на базарі або в супермаркеті – люди швидко набирають продуктів і зникають у своїх справах. Працюють лікарні й лише деякі кафе.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Сирени звучать по кілька разів на день. Під час тривоги я звертаю в подвірʼя. Там жінки метуть листя. До них з балкону гукає чоловік:

– Там сирена, вам що, не нада ховаться?

– То ховайтесь! Нас нічьо не бірьот! – відповідає жінка.

– «Сусіди думають, що нам платять. А ми красу любим і порядок. Наші українські люди – трудоголіки. Люблять роботу», - говорить вона нам.

В її будинок вже двічі влучали снаряди. Тож її онуку нарешті відправили за кордон. Сама жінка виїжджати відмовляється, бо доглядає за хворим чоловіком.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Попри постійну небезпеку, в місті є і культурне життя: херсонці збираються на вистави, концерти або читання віршів. Час від часу змінюючи місце зустрічі. Один із таких літературних вечорів (краще сказати, обід – бо до третьої дня всі поспішають дістатись додому) – Меридіан Херсон, проходив 7 листопада. Біля будівлі, де анонсували читання, немає жодної людини. Зрештою, знаходжу запасний вхід, який веде до сховища. У невеликій залі розсаджують гостів. Усіх просять зареєструватись. Волонтери, ІТ-шники, журналісти й лише один військовослужбовець – читаю перелік професій гостей.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

«А ви по роботі?» – запитує чоловік у жінки, яка щойно прийшла. – «Хочу послухати, для себе».

Скоро на сцені зʼявляються чотири поети і письменника: Андрій Любка, Ірина Цілик, Ярина Чорногуз і Сергій Жадан.

Ярина Чорногуз розказує, що частину віршів написала у Херсонській області – вона проходила свою військово-медичну підготовку на нині окупованому лівому березі.

– Боже, як я хочу туди! – каже поетка.

– Ми всі туди хочемо, – котиться по залу.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Після читань люди довго не розходяться, підписують книги й говорять між собою. Херсонка Ольга Чернишова встигає перехопити голову обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, який прийшов привітати поетів. Будинок Ольги – біля річки Дніпро, вже з місяць в неї та сусідів немає світла. Тож дівчина просить відремонтувати електрику.

Фото: Інна Варениця Ольга Чернишова, волонтерка

Фото: Інна Варениця

Люди поволі виходять зі сховища, останній разом із поетами – Владислав Недоступ. Він тримає 22 книги авторства Жадана, Любки, Чорногуз, Цілик і Артема Чеха.

Фото: Інна Варениця Владислав Недоступ, волонтер

«Де б я ще так вигідно купив стільки книг, і ще й з підписами авторів?» - сміється Влад.

Владиславу 29 років, і з перших днів повномасштабного російського вторгнення він приєднався до Херсонської тероборони. В день, коли його побратимів розстріляли в Бузковому парку, йому випала черга охороняти військомат. В інші дні він допомагав військовим займати оборону та окопуватись, а коли росіяни захопили місто, отримав наказ «перевдягнутись у цивільне». Всю окупацію він провів у Херсоні, переховуючись за різними адресами, і продовжував передавати інформацію про окупантів українським службам.

Після звільнення Херсону Влад продовжує волонтерити. Каже, зараз у Херсоні майже немає молоді, лишаються лише «старці та волонтери». Сам він дуже любить своє місто.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

«Місто комфортне, тепле, не таке швидке як Київ чи Одеса. Херсон – більш сонне місто, але в ньому дуже комфортно було знаходитись. Навіть зараз класно, з усіма «але», - каже Влад про своє рідне місто.

Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища

За півтора роки Херсон сильно змінився.

«Херсон зараз вільний, і з нього постійно йде кров. Постійно обстріли, останні місяці два не на жарт почали використовувати авіаційні бомби, КАБи (керовані авіаційні бомби). Я думаю, далі ситуація буде тільки погіршуватися, враховуючи, що вони намагаються бити по інфраструктурних об'єктах, стратегічних, шукати місця, де можливо перебувають військо, солдати, якась техніка. Але в місті техніки практично немає – її тут не тримають. Це не має сенсу».

Військових у місті справді майже немає. Кілька чоловіків у формі обідають у кафе, повз проходить жінка з закупами і зупиняється коло них: «Смачного! Хай вас Бог береже!» Жінка йде далі.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Я набираю номери кількох людей, з якими спілкувалась у попередній приїзд. Волонтер Денис, який рятував тварин після підриву росіянами дамби в Новій Каховці, виїхав до Одеси. Він продовжує опікуватись тваринами.

Літню пару – Григорія та Марину – я зустріла влітку в лікарні. У Марини ДЦП, її кинули сестри, які втекли в Росію. Тож за жінкою доглядає 65-річний Григорій Леонтьєв. Їхній будинок повністю затопило після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС, і тільки Марина встигла взяти документи. Спочатку їх поселили в Херсонській лікарні. Потім їм тимчасово дали в користування будинок. Простий, але літня пара тримає його в чистоті.

Фото: Інна Варениця Григорій Леонтьєв і Марина у червні в лікарні Херсона.

«Ось нам інвалідне крісло дали, – показує мені чоловік. – Але тільки на рік».

Марина ледве ходить, тож на більші відстані Григорій возить її на інвалідному візку.

Пенсію отримує тільки жінка, чоловік не може її оформити, бо досі не має паспорта. Тож пара живе на 2 тисячі гривень.

Я прошу Леонтьєва показати його дім. Так провулок Чайковського виглядала в червні:

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Григорій іде стежкою через очерет до свого очеретяного будинку. Поруч лежить деревʼяна веранда. Всередині – голі глиняно-очеретяні стіни. Коричневий шар глини вкриває все в хаті – розбухлі меблі, місцями вцілий посуд, спорчені ковдри. Такі будинки не підлягають відновленню.

Фото: Інна Варениця Григорій Леонтьєв

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця Григорій Леонтьєв

Фото: Інна Варениця

На вулиці зустрічаємо сусіда Євгенія. Його будинок – цегляний, тож він за ним приглядає. Жаліється, що навіть на понівечене майно є мародери. Ми чуємо вибухи. «Це на Корабельному острові», - зітхає Євгеній. Його товариш із острова напередодні отримав важке поранення, тепер у нього немає ноги.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця Вид на окупований лівий берег Херсонщини

Про евакуйованих під час затоплення мешканців Херсону та врятованих з лівого берега я запитую керівника військової адміністрації Олександра Прокудіна. Окрім Марини та Григорія багато інших літніх людей розмістили в лікарні. «Деякі досі лишаються у лікарнях», - повідомляє Прокудін. Проте їхню кількість не називає.

Анна Петрайтіс потрапила до лікарні під час евакуації з Кардашинки на окупованому лівому березі Дніпра. Її та ще з десяток людей підібрали на човен українські рятувальники. Проте евакуаційний човен розстріляли з автоматів російські військові. Тоді троє людей на човні загинули, ще 10 отримали поранення.

Фото: Інна Варениця Анна в реанімації у Херсоні, червень 2023

Жінка отримала поранення в таз і спочатку взагалі не могла навіть звестись із ліжка. Коли стала одужувати, бездомну жінку перевели в геріатричний центр. Там вона вчиться ходити на ходунках. Її треба забирати з центру, – каже мені медсестра. Проте везти її нема куди.

«Я живу лише сьогоднішнім. Не думаю про те, що далі», – каже Анна і показує, як навчилась спускатись сходами.

Фото: Інна Варениця Анна Петрайтіс із окупованої Кардашинки

В центрі Херсона на обласній адміністрації розвішують величезний український прапор.

«А я знаю, що завтра – свято! День звільнення Херсона!» - каже дівчинка своїм двом подругам і фоторгафує на телефон. Це перші діти, яких я бачу за чотири дні в місті.

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

«Ми вільні, все вже добре, – каже мені пенсіонерка Любов Михайлівна. – Мені син коли дзвонить, перше слово, яке кажу йому: живі. Друге: все нормально».

Фото: Інна Варениця Любов Михайлівна

Фото: Інна Варениця

У святковий день на площі Свободи збирається щонайбільше 20 чоловік одночасно. Обіймаються, швидко фотографуються і швидко йдуть.

«В Херсоні немає пафосу. Ми виходили на мітинги – показали себе. Коли звільнили Херсон – показали себе. А далі повинні всі займатися своєю справою, - каже Ольга Чернишова, яку я зустріла на літературних читаннях. - Подяка – це потрібно. Окрім подяки, військовим треба допомога. Комусь психологічна допомога, просто поговорити. Ті, хто живуть поруч – я питаю їх хоча б, як їхні справи».

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Мати Ольги вʼяже шкарпетки та готує домашню їжу для військових, а сама дівчина підшукує для них житло або необхідну побутову техніку чи, скажімо, матраци. Каже, що війна насправді багатьох херсонців обʼєднала.

«Я чотири роки тут жила і навіть не знала своїх сусідів. Тепер знаю кожного», – продовжує Ольга. Вона показує мені свій район: «Отут всюди «пенсія» живе».

В районі Ольга вже місяць немає світла, тож тепер вона з сусідами домагається ремонту електромереж.

Фото: Інна Варениця

Деякі будинки вигоріли після влучань снарядів. Поки ми говоримо, над нами у повітрі шурхотить міна.

«Це переліт», – заспокоює мене Ольга. Пролітають ще дві міни.

Протягом дня російські військові ще кілька разів обстрілюють Херсон – і в центрі, і в більш тилових районах.

Ввечорі артилерійські вибухи поступово заміняє сильний грім. В якийсь момент чи то через негоду, чи то через обстріли, в місті зникає світло. Проте вже до півночі його полагодили.