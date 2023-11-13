За добу ворог атакував дев'ять областей України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни стріляли один раз за добу. Два вибухи внаслідок обстрілу з міномету були в Корюківському районі. Про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури даних немає. Інформація уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській учора протягом дня окупанти били по Нікопольському району. На районний центр спрямували два ударні БпЛА. Гатили по ньому та Марганецькій громаді з важкої артилерії. Пошкоджені п'ятиповерхівка, чотири приватні будинки, дві господарські споруди, лінія електропередач. Від вечора район окупанти обстріляли двічі. З важкої артилерії били по Марганецькій та Червоногригорівській громадах, випустили понад п'ять снарядів. Уражені території продовжують обстежувати, без жертв.

По Краснопільській громаді Сумської області вночі росіяни стріляли з міномета. Чотири вибухи, наслідків не було. Учора окупанти здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. 20 вибухів із міномету та артилерії. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Миропільська та Шалигинська громади. Без наслідків.

У Миколаївській вчора зафіксовано ворожий артилерійський обстріл по Очакову. Постраждалих немає. Також вчора ввечері та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по Солончаках та Дніпровському Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Луганській за учора відбито чотири ворожі атаки поблизу Новоєгорівки в Сватівському районі. Також Білогорівка та територія Серебрянського лісу зазнали й ударів з неба. Від обстрілів постраждали Невське та Макіївка. За добу противник здійснив 133 обстріли (537 снарядів).

У Харківській вчора ворог завдав ракетного удару, попередньо двома ЗКР С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля розважального комплексу. Пошкоджено дерев'яні ворота розважального комплексу. Постраждалих немає. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вовчанськ, Нестерне та Дворічанське. На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Кислівка, де наші захисники відбили 11 атак. Також ворог завдав удару КАБ по Чернещині, пошкоджено приватний будинок. Внаслідок обстрілу Новоосинового пошкоджено кафе, горіла котельня. Також обстріляний Куп’янськ- Вузловий. Без постраждалих.

У Запорізькій окупанти поцілили по 21 населеному пункту, зафіксовано 57 ударів. 54 артилерійські обстріли росіяни провели по території прифронтових міст і сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Клапанів, Преображенки, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Полтавки, Лугівського, Кам'янського та Плавнів. З авіації били по Оріхову та Роботиному, безпілотниками ворог атакував Левадне. Є дані про руйнування будинку. Інформації про постраждалих місцевих немає.

По населених пунктах Донецької області росіяни здійснили 21 обстріл. Під вогнем рашистів: Орлівка, Авдіївка, Північне, Торецьк, Ласточкине. Пошкоджено дев'ять житлових будинків (з них два – багатоквартирні), ЛЕП, цех ПрАТ "АЗМК".

У Херсонській за добу по області противник здійснив 53 обстріли (279 снарядів), з них по Херсону – три обстріли (чотири снаряди). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області. Вчора ворог вдарив по Дніпровському району Херсона. Через обстріл на власному подвір’ї загинув 64-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, несумісну з життям. Медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть. Дружина загиблого госпіталізована. У 64-річної жінки вибухова, закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення ніг, струс головного мозку. Стан – середньої важкості. Лікарі надають їй необхідну допомогу. Загалом за добу через російську агресію одна людина загинула, одна дістала поранення.

Нагадаємо, за даними речника Генштабу, протягом минулого тижня росіяни завдали 22 ракетних та 356 авіаударів, здійснили понад 500 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Відбулося близько 470 бойових зіткнень.