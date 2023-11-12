Головне за неділю, 12 листопада: удари по Харкову, 20 відбитих штурмів на Мар’їнському напрямку

Увечері російські війська завдали ударів по Харкову. Мешканців закликали перебувати в укриттях.

Раніше повідомлялося про вибухи в місті.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова. "Є пошкодження цивільної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання", – написав голова ОВА.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 20 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 листопада – в нашій новині.

Упродовж неділі ворог обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та атакував дронами-камікадзе.

Про це повідомляє у Telegram голова ДОР Микола Лукашук. За його словами, під удар потрапили Нікополь та Марганецька громада. Пошкоджено дах п’ятиповерхового багатоквартирного будинку, 4 приватних будинки, 2 господарські споруди та лінію електропередачі.

Минулося без постраждалих. В інших громадах області було спокійно.

Учора ввечері в тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Це сталося в приміщенні Нової Пошти, де окупанти розмістили свій штаб, повідомляє у Telegram ГУР Міноборони.

Атака на штаб відбулася під час засідання окупантів – офіцерів ФСБ та Росгвардії. За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги – від підприємства «Мелітопольський автогідроагрегат» (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування «Рефма». Обидва об’єкти промисловості загарбники перетворили на військову базу. Внаслідок вибуху в штабі окупантів ліквідовано щонайменше трьох офіцерів Росґвардії. Інформація про інші втрати ворога уточнюється.

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах виграла "золото" етапу Кубка світу в італійському Леньяно. Це - перша перемога з 2016 року, повідомляє "Суспільне".

У фіналі українки перемогли фехтувальниць з Південної Кореї з рахунком 41:40.

Етап у Леньяно став першим на рівні Кубка світу з фехтування на шпагах у сезоні 2023/24. У Леньяно команда України змагалася у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Інни Бровко та Джоан Фейбі Бежури.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!