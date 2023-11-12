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Хвилинка неспокою
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​Українські шпажистки виграли "золото" етапу Кубка світу вперше за 7 років

У фіналі наша збірна перемогла фехтувальниць з Південної Кореї з рахунком 41:40.

​Українські шпажистки виграли "золото" етапу Кубка світу вперше за 7 років
Ілюстративне фото
Фото: facebook

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах виграла "золото"  етапу Кубка світу в італійському Леньяно. Це - перша перемога з 2016 року.

Про це повідомляє "Суспільне".

У фіналі українки перемогли фехтувальниць з Південної Кореї з рахунком 41:40.

Етап у Леньяно став першим на рівні Кубка світу з фехтування на шпагах у сезоні 2023/24. У Леньяно команда України змагалася у складі Влади Харькової, Олени Кривицької, Інни Бровко та Джоан Фейбі Бежури. На турнірі "синьо-жовті" отримали шостий номер посіву.

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Нагадаємо, в жовтні збірна України з фехтування здобула 2 медалі на турнірі серії Satellite FIE.

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