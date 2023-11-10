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"Зоря" програла ізраїльському клубу у матчі Ліги конференцій УЄФА

"Маккабі" більше місяця не мав ігрової практики.

"Зоря" програла ізраїльському клубу у матчі Ліги конференцій УЄФА
Фото: ФК "Зоря"

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій "Зоря" у польському Любліні приймала "Маккабі" (Тель-Авів).

Матч завершився поразкою луганців – 1:3 (0:3).

Зазначимо, колектив із Ізраїлю не мав ігрової практики з 5 жовтня через події у секторі Газа.

За результатом цього матчу командами було проведено рокірування у турнірній таблиці – ізраїльський клуб із 6-ма очками піднявся на друге місце, а український, в активі у якого залишилося 4 очки – опустився на третє.

А лідирує бельгійський "Гент" (10 очок).

Норвезький "Брейдаблік" поки що без очок.

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Варто додати, що "Зоря" та "Маккабі" в запасі ще мають одне пропущене очне протистояння, яке відбудеться 25 листопада на нейтральній території. 

В УЄФА ухвалили, що матчі під егідою організації не будуть проводитися в Ізраїлі до наступного повідомлення.

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