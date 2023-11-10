"Зоря" програла ізраїльському клубу у матчі Ліги конференцій УЄФА

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги конференцій "Зоря" у польському Любліні приймала "Маккабі" (Тель-Авів).
Матч завершився поразкою луганців – 1:3 (0:3).
Зазначимо, колектив із Ізраїлю не мав ігрової практики з 5 жовтня через події у секторі Газа.
За результатом цього матчу командами було проведено рокірування у турнірній таблиці – ізраїльський клуб із 6-ма очками піднявся на друге місце, а український, в активі у якого залишилося 4 очки – опустився на третє.
А лідирує бельгійський "Гент" (10 очок).
Норвезький "Брейдаблік" поки що без очок.
Варто додати, що "Зоря" та "Маккабі" в запасі ще мають одне пропущене очне протистояння, яке відбудеться 25 листопада на нейтральній території.
В УЄФА ухвалили, що матчі під егідою організації не будуть проводитися в Ізраїлі до наступного повідомлення.