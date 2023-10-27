"Гент" зміцнив лідерство у групі "Зорі" у Лізі конференцій

У рамках третього туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА колишній клуб Романа Яремчука бельгійський "Гент" приймав ісландський "Брейдаблік".

Сили сторін виявилися явно нерівними – господарі відправили у ворота гостей 5 голів без відповіді (4 з них ще у першому таймі) і з 7-ма очками зміцнили лідерство в групі В, в якій також грають "Зоря" і "Маккабі" (Тель-Авів).

Нагадаємо, матч між ізраїльською та українською командами перенесено на 25 листопада

через військові дії в Ізраїлі.

Додамо, що у луганчан в активі 4 очки, а у тель-авівців – на очко менше.