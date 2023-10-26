Терлюга програла в півфіналі ЧС-2023 із карате через протест суперниці

Анжеліка Терлюга поступилася представниці Болгарії Івет Горановій у півфіналі ЧС-2023 з карате, що триває у Будапешті.

Українка дійшла до півфіналу у ваговій категорії до 55 кг, де перемогла Горанову з рахунком 14:11. Однак після бою команда Горанової подала протест, повідомляє isport.ua.

Суть його полягала в тому, що на табло під час поєдинку зупинився відлік часу, а тому поєдинок відновили з часу, коли рахунок був 5:4 на користь представниці Болгарії.

У залишку часу суперниця набрала ще 1 бал і у підсумку Терлюга програла - 4:6.

Тепер українка змагатиметься за бронзову медаль. Це може бути перша нагорода Анжеліки на ЧС.

Додамо, що двоє співвітчизників Анжеліки також змагатимуться за "бронзу" – Андрій Заплітний (до 75 кг) та Валерій Чоботар (до 84 кг).