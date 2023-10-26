Після двох поразок поспіль.

У рамках четвертого туру групового етапу Єврокубку "Прометей" у гостях зустрічався зі словенською "Цедевітою-Олімпією" та здобув перемогу – 90:83 (18:26, 29:19, 25:20, 18:18).

Найрезультативнішим гравцем став баскетболіст "Прометея" Рональд Марч (20 очок).

Таким чином. після чотирьох зіграних матчів колектив Ронена Гінзбурга здобув 50-відсотковий результат - дві перемоги і дві поразки. У першому турі був обіграний "Гамбург" (97:77), а далі були поразки від "Лондон Лайонс" (79:87) і "Бешикташа" (70:92).

Також у групі А виступають "Ховентут", "Хапоель" (Тель-Авів), "Париж", "Венеція" і "Вулвз Вільнюс".