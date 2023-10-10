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Головний тренер "Прометея" перебуває в небезпеці в Ізраїлі

Ронен Гінзбург полетів на весілля сина.

Головний тренер "Прометея" перебуває в небезпеці в Ізраїлі
Ронен Гінзбург
Фото: prometeybc.com

Головний тренер чоловічої баскетбольної команди "Прометей" Ронен Гінзбург полетів в Ізраїль перед загостренням там конфлікту цієї країни з рухом ХАМАС, повідомив президент клубу Володимир Дубінський.

Гінзбург полетів в Ізраїль на весілля сина.

"Друзі, отримав багато повідомлень із запитаннями, в чому причина відсутності головного тренера Нено на грі в Естонії (матч в Латвійсько-естонській баскетбольній лізі "Кейла" – "Прометей" – 74:89, - прим. LB.ua).

На вчора все було гаразд, наш Нено вирушив до Ізраїлю на весілля сина і він мав приєднатись до команди вже у понеділок в Туреччині. Але сьогодні всі ми дізнались про жахливу подію, що сталася в цій країні, про жахливий ракетний обстріл з боку Палестинського руху Хамас. Тисячі ракет впали на ізраїльську територію", - цетує Дубінського клубна прес-служба.

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"На щастя, наш Нено зателефонував зранку, з ним все гаразд він перебував у бомбосховищі, але на даний час дороги перекриті, аеропорти зачинені, є перебої з інтернетом.

Наш тренер перебуває у задовільному настрої, на жаль, в Ізраїлі не вперше відбуваються такі жахливі події, але ми разом, тримаємось і розуміємо все, що зараз відчуває ізраїльський народ.

Наші думки та наші серця зараз разом з Нено та з усім ізраїльським народом.

Тримаймося, ми на звʼязку з Нено і будемо повідомляти про стан справ", - додав президент "Прометея".

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