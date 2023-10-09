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Українки стали віце-чемпіонками Європи у командній шпазі

Призерами також стали чоловіки-рапіристи.

Українки стали віце-чемпіонками Європи у командній шпазі
Фото: European Fencing Confederation

В італійському Кальярі пройшов командний чемпіонат Європи з фехтування.

Збірна України у столиці острова Сардинія здобула дві нагороди.

Віце чемпіонками континенту стала жіноча команда шпажисток. 

Примітно, що у півфіналі Влада Харкова, Олена Кривицька та Дар'я Варфоломєєва обіграли співвітчизниць із команди Україна-2 з рахунком 45:26.

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У фінальному поєдинку українки програли італійкам – 39:45, а Україна-2 у складі Ксенії Пантелєєвої, Юлії Свистіль та Інни Бровко в у "бронзовому" фіналі поступилася француженкам – 34:45.

Крім того, бронзовими призерами у чоловічій рапірі стали Андрій Погребняк, Максим Коржовий, Богдан Пнівчук та Євген Лазаренко, які у матчі за третє місце здолали британців - 45:24.

Фото: European Fencing Confederation

У медальному заліку Україна розділила 4-6 місця з Румунією та Францією. Першою стала Італія.

Медальний залік.

  • 1. Італія - 9 (4 "золота" + 2 "срібла" + 3 "бронзи")
  • 2-3. Болгарія - 1 (1 + 0 + 0)
  • 2-3. Швейцарія - 1 (1+0+0)
  • 4-6. УКРАЇНА - 2 (0 + 1 + 1)
  • 4-6. Румунія - 2 (0+1+1)
  • 4-6. Франція - 2 (0 + 1 + 1)
  • 7. Іспанія - 1 (0 + 1 + 0).
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