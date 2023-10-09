Українки стали віце-чемпіонками Європи у командній шпазі

В італійському Кальярі пройшов командний чемпіонат Європи з фехтування.

Збірна України у столиці острова Сардинія здобула дві нагороди.

Віце чемпіонками континенту стала жіноча команда шпажисток.

Примітно, що у півфіналі Влада Харкова, Олена Кривицька та Дар'я Варфоломєєва обіграли співвітчизниць із команди Україна-2 з рахунком 45:26.

У фінальному поєдинку українки програли італійкам – 39:45, а Україна-2 у складі Ксенії Пантелєєвої, Юлії Свистіль та Інни Бровко в у "бронзовому" фіналі поступилася француженкам – 34:45.

Крім того, бронзовими призерами у чоловічій рапірі стали Андрій Погребняк, Максим Коржовий, Богдан Пнівчук та Євген Лазаренко, які у матчі за третє місце здолали британців - 45:24.

Фото: European Fencing Confederation

У медальному заліку Україна розділила 4-6 місця з Румунією та Францією. Першою стала Італія.

Медальний залік.