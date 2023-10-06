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Російських спортсменів допустили до участі в Кубку Європи з пляжного волейболу

Один російський тандем тренує український фахівець.

Російських спортсменів допустили до участі в Кубку Європи з пляжного волейболу

В турецькому Беликесірі триває нові офіційні змагання з пляжного волейболу – Кубок Європи серед клубів, повідомляє sport.ua.

Турнір відбувається під егідою Європейської волейбольної конфедерації (ЄКВ). За турецький клуб "Альтінюрт" зі Стамбула у цих змаганнях виступає українська пара Ксенія Мазур/Анна Кальченко. Інша наша землячка Діана Луніна грає за турецький "Балікешір".

Зазначимо, що організатори і головно ЄКВ допустили до змагань росіян, які виступають у складі азербайджанських клубів. 

Зокрема, срібний призер Олімпіади-2022, чемпіон світу-2019 Олєґ Стояновскій і віце-чемпіон Європи-2019 Ілья Лєшуков грають за "Муров" з Баку.

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Тренером у цьому клубі є Ігор Оліфер з Миколаєва.

За жіночу команду "Азеррейл" з Баку на Кубку Європи грає росіянки Ольґа Мотріч і Аделея Ахметова.

Нагадаємо, що не так давно Європейська конфедерація волейболу, яку очолює лояльний до Росії серб Александр Борічіч, допустила представників Росії і Білорусі до участі в щорічному Конгресі ЄКВ. Делегації Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України на знак протесту від участі в заході відмовилися.

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