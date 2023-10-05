Хргович має намір подати до суду на Усика

Промоутер обов'язкового претендента на титул IBF у суперважкій вазі Філіпа Хрговича (14-0, 12 КО) Ніссе Зауерланд, висловився про ймовірний поєдинок між чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO Олександом Усиком (21-0, 14 KO і володарем титулу за версією WBC Тайсоном Фьюрі (33-0-1, 24 KO).

За словами німецького функціонера, команда Хрговича розглядає можливість звернення до суду, оскільки вони вважають, що саме Філіп має бути наступним суперником українця.

. "Неймовірно, практично нешанобливо по відношенню до Нганну, який повинен провести 10-раундовий бій із Тайсоном. У нас є позиція. Я не можу її занадто багато тут обговорювати. Ми консультуємося щодо певного судового процесу, оскільки з моменту бою проти Чжана Чжілея в серпні минулого року ми просто чекаємо обов'язкового захисту.

Ми влаштували бій проти Демсі Маккіна, щоб зберегти позицію в рейтингу і статус обов'язкового претендента. Я розумію, що всі хочуть побачити бій Ф'юрі - Усик. Але якщо хтось каже, що Хргович не заслуговує на цей бій, то він же займає це становище. Ви хочете, щоб хлопець чекав півтора року? Він втрачає великий заробіток на піку кар'єри. Це просто не дуже етично", - наводить слова Зауерланда Boxing Social.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, зокрема ESPN та fightnews.info Усик і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок, який відбудеться в Саудівській Аравії 23 грудня або в січні. Точну дату бою буде визначено після того, як Ф'юрі 28 жовтня проведе поєдинок проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну.