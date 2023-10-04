ФІФА вирішила дозволити участь у змаганнях збірних Росії U-17

Такий дозвіл ФІФА дала за умови, що російські команди гратимуть під назвою “Футбольний союз Росії”, а не “Росія”.

Рада ФІФА схвалила дозвіл участі збірних Росії U-17 у Чемпіонаті світу з футболу U-17 та Чемпіонаті світу з футболу серед жінок U-17.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

Такий дозвіл ФІФА дала за умови, що російські команди гратимуть під назвою “Футбольний союз Росії”, а не “Росія”.

Крім того, російські збірні мають грати за відсутності свого національного прапора, державного гімну, екіпіровки та екіпіровки національної збірної, а замість цього вони гратимуть у нейтральних кольорах.

Як раніше повідомлялось, Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) запропонував допустити до міжнародних турнірів збірні Росії серед гравців віком до 17 років.

Після цього Федерація футболу Литви повідомила, що збірні Литви з футболу не гратимуть проти росіян, оскільки будь-які російські збірні або клуби не повинні мати можливість виступати в міжнародних змаганнях. Подібне рішення прийняла і Румунія.

Крім того, Швеція, яка в травні наступного року приймає жіночий турнір U17, заявила, що не допустить жодну кваліфіковану російську команду до змагань.