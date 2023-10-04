Збірна Україна з волейболу зазнала другої поразки у відборі на Олімпіаду-2024

У третьому турі групи А волейбольного кваліфікаційного олімпійського турніру чоловіча збірна України зустрічалася з командою Італії та, як і у стартовому турі, програла у трьох сетах – 23:25, 16:25, 16:25.

Зазначимо, що поки що поєдинки за участю підопічних Угіса Крастіньша складаються виключно з трьох партій – 0:3 Україна програла кубинцям і з аналогічним рахунком виграла у другому турі у іранців.

На турнірі в Ріо-де-Жанейро нашим хлопцям належить зіграти ще 4 матчі – з господарями паркету бразильцями, а також катарцями, чехами та німцями.