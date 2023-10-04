У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
У центрі Києва військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, – поліція
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні у вибори
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Сі та чистки. У Китаї падають топчиновники і військові
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
Міноборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду
ГоловнаСпорт

Збірна Україна з волейболу зазнала другої поразки у відборі на Олімпіаду-2024

Українці "всуху" програли італійцям

Збірна Україна з волейболу зазнала другої поразки у відборі на Олімпіаду-2024
Фото: fvu.in.ua

У третьому турі групи А волейбольного кваліфікаційного олімпійського турніру чоловіча збірна України зустрічалася з командою Італії та, як і у стартовому турі, програла у трьох сетах – 23:25, 16:25, 16:25.

Зазначимо, що поки що поєдинки за участю підопічних Угіса Крастіньша складаються виключно з трьох партій – 0:3 Україна програла кубинцям і з аналогічним рахунком виграла у другому турі у іранців.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

На турнірі в Ріо-де-Жанейро нашим хлопцям належить зіграти ще 4 матчі – з господарями паркету бразильцями, а також катарцями, чехами та німцями.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies