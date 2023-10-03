Збірна України U-18 тріумфувала на чемпіонаті світу з ММА

В активі нашої команди 24 нагород, 10 з яких – золоті.

Збірна України з ММА, складена з бійців не старших 18 років, посіла перше місце на юнацькому чемпіонаті світу зі змішаних бойових мистецтв у грецькому місті Александруполіс, повідомляє Sportarena.com.

Нашу команду на світовій першості представляли 32 спортсмени у віці з 8 до 18 років. В активі синьо-жовтих 24 нагороди (10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових) і, як результат, перше загальнокомандне місце.

Україна обійшли в загальному заліку потужну команду із США, яка завоювала 20 нагород (9 золотих). Третє командне місце у спортсменів із Казахстану: 17 медалей, з них пять – найвищої проби.