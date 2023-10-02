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Збірна України втратила на найближчі матчі провідного півзахисника

Віктор Циганков зазнав травми.

Збірна України втратила на найближчі матчі провідного півзахисника
Віктор Циганков
Фото: lesportiudecatalunya.cat

Півзахисник каталонської "Жирони" Віктор Циганков отримав травму та вибув з ладу приблизно на місяць, повідомляє клубна прес-служба.

Це сталося в останньому турі Ла Ліги, в якому "Жирона" поступилася вдома "Реалу" - 0:3.

Зазначимо, що "жирординці" поступилися "бланкос" не лише в очному поєдинку, а й лідерство мадридцям у турнірній таблиці.

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Травма Циганкова означає, що збірна України втратила свого ведучого хавбека на два своїх найближчих матчі кваліфікації Євро-2023 – проти Північної Македонії (14 жовтня) і Мальти (17 жовтня).

У поточному сезоні Віктор провів 8 матчів за "Жирону", в яких забив один гол і виконав стільки ж гольових передач.

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