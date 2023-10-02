Калініна вийшла до 1/8 фіналу турніру серії Masters у Пекіні

Українка успішно здолала другий раунд на великому турнірі у столиці Китаю.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна (№28 WTA) зазнала лише певних труднощів у другій партії матчу проти австралійки Дарію Севілл (№248 WTA) у 1/16 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні.

У підсумку українка святкувала перемогу – 6:2, 7:6 (7-5).

Матч тривав 1 годину та 47 хвилин.

Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

За право вийти до чвертьфіналу китайського "Мастерса" Ангеліна зіграє з переможницею матчу Каролін Гарсія (Франція) – Юлія Путінцева (Казахстан).

Нагадаємо, на старті турніру Калініна обіграла чешку Маркету Вондроушову (№8 WTA) – 1:6, 6:4, 6:1.