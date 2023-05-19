На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
На півночі Італії повінь забрала життя 9 людей, дощі падатимуть далі
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
В результаті російської атаки були пошкоджені два компоненти системи Patriot, – ЗМІ
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
УПЦ МП заборонила у служінні священника, який закликав віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Куди і навіщо ховають рубльовську «Трійцю»
Куди і навіщо ховають рубльовську «Трійцю»
ГоловнаСпорт

Калініна обіграла росіянку і вийшла до фіналу турніру серії WTA 1000 Masters

Ангеліна - друга українка в історії, яка вийшла до фіналу "тисячника".

Калініна обіграла росіянку і вийшла до фіналу турніру серії WTA 1000 Masters
Ангеліна Калініна
Фото: EPA/UPG

У півфіналі турніру WTA 1000 у Римі друга ракетка України Ангеліна Калініна (№47 WTA) переграла другу ракетку Росії Вероніку Кудерметову (№12 WTA) - 7:5, 5:7, 6:2.

Тенісистки на корті провели 2 години і 55 хвилин.

Це була третя зустріч між тенісистками. Ангеліна повела - 2:1

У матчі за трофей українка зустрінеться з переможницею пари Олена Остапенко (Латвія) - Олена Рибакіна (Казахстан).

Зазначимо, що Italian Open входить до серії WTA 1000 Masters і є одним із дев'яти найбільших турнірів у жіночому тенісі, за винятком турнірів серії "Великого Шолома".

Підписуйтесь на наш Google News

Додамо, що Калініна стала другою українкою в історії, яка пройшла до фіналу турніру серії WTA 1000 Masters. Першою була Еліна Світоліна, яка 20 травня 2018 року перемогла у фіналі у Римі Сімону Халеп (Румунія) - 6:0, 6:4.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies