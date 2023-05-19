Ангеліна - друга українка в історії, яка вийшла до фіналу "тисячника".

У півфіналі турніру WTA 1000 у Римі друга ракетка України Ангеліна Калініна (№47 WTA) переграла другу ракетку Росії Вероніку Кудерметову (№12 WTA) - 7:5, 5:7, 6:2.

Тенісистки на корті провели 2 години і 55 хвилин.

Це була третя зустріч між тенісистками. Ангеліна повела - 2:1

У матчі за трофей українка зустрінеться з переможницею пари Олена Остапенко (Латвія) - Олена Рибакіна (Казахстан).

Зазначимо, що Italian Open входить до серії WTA 1000 Masters і є одним із дев'яти найбільших турнірів у жіночому тенісі, за винятком турнірів серії "Великого Шолома".

Додамо, що Калініна стала другою українкою в історії, яка пройшла до фіналу турніру серії WTA 1000 Masters. Першою була Еліна Світоліна, яка 20 травня 2018 року перемогла у фіналі у Римі Сімону Халеп (Румунія) - 6:0, 6:4.