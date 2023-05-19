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Менеджер Усика назвав єдину умову, за якої бій українця з Ф'юрі точно відбудеться 2023 року

Гроші вирішують все.

Менеджер Усика назвав єдину умову, за якої бій українця з Ф'юрі точно відбудеться 2023 року
Фото: fightnews.info

Менеджер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Егіс Клімас назвав одне правильне рішення, за якого володарь титулу WBC Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) може погодитися на бій з українцем у 2023 році.

"Ви ніколи не знаєте, що станеться з Ф'юрі. Він може змінити свою думку за п'ять хвилин і за 20 секунд. Сьогодні він каже, що б'ється, а завтра завершує кар'єру, більше не хоче боротися. За 20 секунд він вигадує різні причини. Тому ми не знаємо, що в нього в голові.

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Якщо Саудівська Аравія втрутиться, то, як то кажуть, гроші вирішують. У цьому випадку ми побачимо бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі наприкінці року", - цитує Клімаса fightnews.info.

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