Європейський союз дзюдо допустив росіян та білорусів до відбіркових змагань Олімпіади-2024

Україна бойкотує всі змагання за участю росіян чи білорусів, крім футболу.

Європейський союз дзюдо (EJU) оголосив про допуск російських та білоруських спортсменів до відбіркових змагань Олімпіади-2024 у Парижі, повідомляє Inside the Games.

Такого рішення в організації дійшли після того, як атлети цих країн змагалися під нейтральним прапором на чемпіонаті світу-2023 у катарській столиці Досі.

"Наша позиція повністю відповідає IJF (Міжнародна федерація дзюдо, - прим. LB.ua). Статус-кво турнірів EJU буде скориговано відповідно", - заявив президент EJU Ласло Тот.

Зазначимо, що 2 білоруські та 17 російських дзюдоїстів змагалися на ЧС-2023 у Катарі, який зараховується для олімпійської кваліфікації в Парижі.

Додамо, що участь російських та білоруських дзюдоїстів у Досі змусила Україну бойкотувати цей турнір.