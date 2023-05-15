У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
Вночі ворог знову атакував Тернопільщину, пошкоджено будинки та автомобілі (оновлено)
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, висловили занепокоєння забороною імпорту товарів з України
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
У Міноборони України відреагували на російську ракетну атаку
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
Росія втратила два бойові літаки і два вертольоти у Брянській області, - ЗМІ
ГоловнаСпорт

Європейський союз дзюдо допустив росіян та білорусів до відбіркових змагань Олімпіади-2024

Україна бойкотує всі змагання за участю росіян чи білорусів, крім футболу.

Європейський союз дзюдо допустив росіян та білорусів до відбіркових змагань Олімпіади-2024
Фото: insidethegames

Європейський союз дзюдо (EJU) оголосив про допуск російських та білоруських спортсменів до відбіркових змагань Олімпіади-2024 у Парижі, повідомляє Inside the Games.

Такого рішення в організації дійшли після того, як атлети цих країн змагалися під нейтральним прапором на чемпіонаті світу-2023 у катарській столиці Досі.

"Наша позиція повністю відповідає IJF (Міжнародна федерація дзюдо, - прим. LB.ua). Статус-кво турнірів EJU буде скориговано відповідно", - заявив президент EJU Ласло Тот.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Зазначимо, що 2 білоруські та 17 російських дзюдоїстів змагалися на ЧС-2023 у Катарі, який зараховується для олімпійської кваліфікації в Парижі.

Додамо, що участь російських та білоруських дзюдоїстів у Досі змусила Україну бойкотувати цей турнір.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies