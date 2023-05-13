Українська прем'єр-ліга привітала "Динамо" із 96-річчям клубу

Сьогодні виповнюється 96 років від дня заснування київського "Динамо".

З цієї нагоди УПЛ на своєму офіційному сайті привітала український гранд з днем заснування.

"13 травня 1927 року було засновано Київське спорттовариство "Динамо". За рік у його структурі з’явилася футбольна команда, яка стала гордістю футболу України, "гербовою печаткою" нашої держави.

"Динамо" є найвідомішим клубом не лише України, а й усієї Центрально-Східної Європи. Команда навіть у найскладніші періоди існування продовжувала здобувати титули, підвищуючи авторитет національного футболу за кордоном. Друзі, бажаємо вам витримки, віри у майбутнє та наші спільну перемогу".