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Українська прем'єр-ліга привітала "Динамо" із 96-річчям клубу

Сьогодні кияни зіграють із "Чорноморцем".

Українська прем'єр-ліга привітала "Динамо" із 96-річчям клубу
Фото: УПЛ

Сьогодні виповнюється 96 років від дня заснування київського "Динамо".

З цієї нагоди УПЛ на своєму офіційному сайті привітала український гранд з днем заснування.

"13 травня 1927 року було засновано Київське спорттовариство "Динамо". За рік у його структурі з’явилася футбольна команда, яка стала гордістю футболу України, "гербовою печаткою" нашої держави.

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"Динамо" є найвідомішим клубом не лише України, а й усієї Центрально-Східної Європи. Команда навіть у найскладніші періоди існування продовжувала здобувати титули, підвищуючи авторитет національного футболу за кордоном. Друзі, бажаємо вам витримки, віри у майбутнє та наші спільну перемогу".

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