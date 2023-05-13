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Глава Федерації дзюдо Франції виступив за допуск росіян до Олімпіади-2024

дзюдоСтефан Номі послався на П'єра де Кубертена.

Глава Федерації дзюдо Франції виступив за допуск росіян до Олімпіади-2024
Фото: insidethegames

Президент Федерації дзюдо Франції Стефан Номі виступив за участь російських спортсменів на літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

"Ми будемо слідувати рішенням МОК, це найважливіше, тому що переважна більшість сказала "так". Думаю, важливо, щоб спортсмени з усього світу мали можливість змагатися. Це дуже важливо. Ми не хочемо, щоб вони програли більше всіх. Дзюдо – це велика сім'я. Ми хочемо, щоб вони були в Парижі, щоб всі країни змагалися в дзюдо на Олімпіаді.

Це дуже важливо. Через спорт можна займатися політикою. Легше розмовляти з людьми під час спортивного заходу. Геополітика і спорт довгий час були разом. Коли П'єр де Кубертен заснував Олімпійські ігри, це було зроблено для встановлення миру з усіма країнами", - цетує Номі xsport.ua.

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Нагадаємо, президент НОК України Вадим Гутцайт відправив до МОК та Міжнародної федерації дзюдо докази причетності російських дзюдоїстів – учасників ЧС-2023 до зброєних сил РФ.

Додамо, що Україна бойкотує чемпіонат світу-2023 через рішення про повернення росіян.

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