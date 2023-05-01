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Україна бойкотує чемпіонат світу з дзюдо через рішення про повернення росіян

Змагання відбудуться у Досі.

Україна бойкотує чемпіонат світу з дзюдо через рішення про повернення росіян
Фото: eju.net

Україна ухвалила рішення бойкотувати майбутній чемпіонат світу з дзюдо у столиці Катару Досі через реадмісію російських та білоруських дзюдоїстів, повідомляє insidethegames.biz.

Це рішення було ухвалено лише через день після того, як Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо (IJF) ухвалив дозволити дзюдоїстам з Росії та Білорусі змагатися як нейтральні спортсмени у чемпіонаті світу, який має пройти з 7 по 14 травня.

Зняття із змагань української команди підтвердив головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

Звичайно, ми дізналися через сайт IJF, бо вчора був останній день реєстрації спортсменів на чемпіонат світу», - заявив Дуброва.

Ми чекали і сподівалися, що здоровий глузд візьме гору. На жаль, перемогли російські рублі, – зазначив наставник збірної.

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