Ковтун завоював ще два "золота" на етапі Куба світу з гімнастики

Лідер нашої збірної зі спортивної гімнастики виграв паралельні бруси та перекладину.

У столиці Єгипту Каїрі завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики.

Лідер нашої команди Ілля Ковтун, який пробився до п'яти фіналів цього турніру, приніс Україні ще дві золоті медалі.

19-річний українець переміг на паралельних брусах та був першим на перекладині.

Він також мав виступити в опорному стрибку, але знявся зі змагання. Проте у цьому ж фіналі виступив інший українець - Назар Чепурний. 20-річний уродженець Черкас завоював срібну медаль.

Нагадаємо, що днем раніше Ковтун виграв "золото" у вільних вправах, а також "бронзу" на коні.