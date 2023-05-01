Ковтун завоював ще два "золота" на етапі Куба світу з гімнастики

У столиці Єгипту Каїрі завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики.
Лідер нашої команди Ілля Ковтун, який пробився до п'яти фіналів цього турніру, приніс Україні ще дві золоті медалі.
19-річний українець переміг на паралельних брусах та був першим на перекладині.
Він також мав виступити в опорному стрибку, але знявся зі змагання. Проте у цьому ж фіналі виступив інший українець - Назар Чепурний. 20-річний уродженець Черкас завоював срібну медаль.
Нагадаємо, що днем раніше Ковтун виграв "золото" у вільних вправах, а також "бронзу" на коні.