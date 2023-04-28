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Стало відомо, скільки Ломаченко отримає за бій із Хейні

Бій відбудеться 20 травня.

Стало відомо, скільки Ломаченко отримає за бій із Хейні
Фото: boxingnews24.com

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) проведе поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні.

Як повідомляє Champion, українець отримає за поєдинок 900 тисяч доларів.

За інформацією джерела, якщо Ломаченко переможе, то повернеться до доходу, який був у нього до поразки Теофімо Лопесу 2020 року. Після поразки американцеві він перестав отримувати гонорари понад мільйон доларів.

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Додамо, що бій Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня.

Нагадаємо, Ломаченко вважає себе непереможним.

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