Стало відомо, скільки Ломаченко отримає за бій із Хейні

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) проведе поєдинок з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні.

Як повідомляє Champion, українець отримає за поєдинок 900 тисяч доларів.

За інформацією джерела, якщо Ломаченко переможе, то повернеться до доходу, який був у нього до поразки Теофімо Лопесу 2020 року. Після поразки американцеві він перестав отримувати гонорари понад мільйон доларів.

Додамо, що бій Хейні - Ломаченко відбудеться 20 травня.

Нагадаємо, Ломаченко вважає себе непереможним.