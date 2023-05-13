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З сайту FIG зникла новина про продовження недопуску росіян та білорусів до турнірів

Що це могло б означати?

З сайту FIG зникла новина про продовження недопуску росіян та білорусів до турнірів
Фото: FIG

З офіційного сайту Міжнародної федерації гімнастики (FIG) зникла новина про продовження терміну недопуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних турнірів, повідомляє xsport.ua.

Відзначимо, що відсторонення росіян і білорусів від турнірів під егідою FIG діє з березня 2022 року.

Наступне засідання виконкому організації відбудеться 19-20 липня в Лозанні (Швейцарія).

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Нагадаємо, Українська федерація гімнастики в квітні подала позов до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні про недопущення рішень FIG про повернення російських і білоруських спортсменів для участі в кваліфікації до Олімпійських ігор 2024 року і припинення членства федерацій Росії і Білорусі в FIG.

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