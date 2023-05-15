Президент Міжнародної федерації дзюдо відреагував на бойкот Україною чемпіонату світу

Президент Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Маріус Візер висловився з приводу бойкоту Україною чемпіонату світу-2023.

За словами функціонера, він поважає рішення української команди, проте вважає, що це неправильно.

"Я не в змозі коментувати рішення українського уряду. Вони вільні вирішувати, що хочуть. Я можу коментувати тільки деталі, пов'язані з нашим видом спорту.

Все залежить від них. Ми поважаємо їхнє рішення. Усі нації вітаються у нашому спорті. Сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, і ми зможемо знову інтегрувати українську родину дзюдо до великої міжнародної родини.

У нинішній ситуації, звісно, діалог листуванням марний через рішення українського уряду. Ми це поважаємо, ми живемо із цим. Це неправильне рішення, але все залежить від них", - наводить слова Візера isport.ua посилаючись на Inside the Games.

Нагадаємо,IJF не допустила вісьмох росіян до участі на ЧС-2023.