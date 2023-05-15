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Президент Міжнародної федерації дзюдо відреагував на бойкот Україною чемпіонату світу

Маріус Візер вірить, що українські спортсмени невдовзі повернуться до офіційних змагань.

Президент Міжнародної федерації дзюдо відреагував на бойкот Україною чемпіонату світу
Маріус Візер
Фото: IJF

Президент Міжнародної федерації дзюдо (IJF) Маріус Візер висловився з приводу бойкоту Україною чемпіонату світу-2023.

За словами функціонера, він поважає рішення української команди, проте вважає, що це неправильно.

"Я не в змозі коментувати рішення українського уряду. Вони вільні вирішувати, що хочуть. Я можу коментувати тільки деталі, пов'язані з нашим видом спорту.

Все залежить від них. Ми поважаємо їхнє рішення. Усі нації вітаються у нашому спорті. Сподіваюся, що війна незабаром закінчиться, і ми зможемо знову інтегрувати українську родину дзюдо до великої міжнародної родини.

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У нинішній ситуації, звісно, діалог листуванням марний через рішення українського уряду. Ми це поважаємо, ми живемо із цим. Це неправильне рішення, але все залежить від них", - наводить слова Візера isport.ua посилаючись на Inside the Games.

Нагадаємо,IJF не допустила вісьмох росіян до участі на ЧС-2023.

 

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