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У Росії не вірять у участь своїх спортсменів в Олімпіаді-2024

Про це заявляють на найвищому рівні.

У Росії не вірять у участь своїх спортсменів в Олімпіаді-2024
Фото: nbcsports

Міністр спорту РФ Олег Матицін розповів про ситуацію з можливим допуском російських спортсменів на літні Олімпійські ігри-2024.

"Трохи більше року залишилося до початку Олімпійських ігор. Ситуація дуже складна і неоднозначна за видами спорту. Командні види спорту, на жаль, вже не візьмуть участі в Іграх в зв'язку з тим, що рекомендації, дані МОК, фактично поставили нас в безвихідне становище.

13 федерацій допустили наших спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, але не всі визначили правила цього допуску. Десь мова йде про необхідність підписань різних декларацій, десь мова йде про перевірку соціальних мереж, приналежності до спортивних товариств ЦСКА та "Динамо", - цетує міністра xsport.ua.

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"Але шанси поки зберігаються на участь. Велика частина федерацій так і не прийняли рішення про допуск. І, звичайно, час, який залишається до старту Ігор, дуже швидко проходить, через що все менше залишається можливостей для участі в кваліфікаційних змаганнях.

Крім того, створюються складні умови в зв'язку з тим, що країни, які проводять ці відбіркові змагання, не допускають російських спортсменів. Але ми сподіваємося на участь. Ми займаємо жорстку позицію щодо недопущення дискримінації, політизації, порушень прав наших спортсменів.

Це не просто порушення наших прав, це в цілому порушення прав людини і олімпійської хартії, що може привести, на нашу думку, до розвалу олімпійського руху і буде гальмувати розвиток міжнародного спорту", - зазначив Матицін.

Раніше стало відомо, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) не допустила до змагань чотирьох російських шаблісток – олімпійських чемпіонок.

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