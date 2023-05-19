Збірна України пропустить чемпіонат світу з тхеквондо через участь російських та білоруських спортсменів

Слідом за бойкотом ЧС з дзюдо Україна пропустить ще одну світову першість.

Збірна України відмовилася від участі у чемпіонаті світу з тхеквондо, який стартує наприкінці цього місяця у Баку, через участь російських та білоруських спортсменів, повідомляє insidethegames.biz.

Зняття збірної країни з турніру підтвердив віце-президент Федерації тхеквондо України Сергій Васильченко.

"Там уже заявлені росіяни та білоруси. Деякі їх є військовослужбовцями. Зараз ми збираємо факти, що підтверджують це.

Таким чином, команда не поїде на чемпіонат світу", - заявив Васильченко.

Свою реакцію на рішення України бойкотувати ЧС з тхеквондо висловила і народний депутат, бронзовий призер лондонської Олімпіади-2012 у потрійному стрибку Ольга Саладуха. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Як ми бачимо, попередні демарші збірних із різних видів спорту суттєво не впливають на ситуацію. Немає українців – немає проблем?! Очевидно, що це думка різних федерацій та організаторів, які «не чисті руками та совістю.

На рівні всіх відомств ми маємо втрутитися у ситуацію, допомогти українським федераціям переконати організаторів подібних змагань у згубності їхнього становища.

Ми також маємо вимагати пояснень ганебної ситуації від Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних федерацій", - зазначила Саладуха.

Нагадаємо, Україна бойкотувала чемпіонат світу з дзюдо цього місяця у столиці Катару Досі через присутність дзюдоїстів із Росії та Білорусі. На цьому турнірі росіянин Арман Адамян виграв "золото" у категорії до 100 кг, а його співвітчизник Інал Тасоєв виборов срібну медаль у категорії понад 100 кг.