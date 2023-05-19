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Томас Бах натякнув на допуск спортсменів РФ і РБ до Олімпіади-2024

Президент МОК був присутній на церемонії, присвяченій 100-ї річниці Болгарського олімпійського комітету.

Томас Бах натякнув на допуск спортсменів РФ і РБ до Олімпіади-2024
Фото: facebook.com

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах був серед офіційних осіб, які затверджували поштову марку, присвячену 100-річчю Болгарського олімпійського комітету.

У своїй урочистій промові глава МОК натякнув на допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024, висловивши побажання, щоб спортсмени з усіх 206 національних олімпійських комітетів (НОК) були присутні у Парижі.

"Рекомендація МОК полягає в тому, щоб спортсмени усіх країн було допущено до участі у відбіркових змаганнях до Олімпійских ігор які вже проходять.

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Я сподіваюся, що багато федерацій приймуть наші рекомендації. Я радий, що отримав підтримку від президента Болгарії Румена Радєва. Він, як і ми, хоче, щоб спортсмени зі всіх 206 національних комітетів МОК могли брати участь в Олімпійських іграх", - цетує Баха sport.ua.

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