УАФ відреагувала на позов Тимощука до CAS

Рекордсмен за кількістю проведених матчів за збірну України (144) та її екс-капітан Анатолій Тимощук має намір оскаржити рішення Української асоціації футболу (УАФ) позбавити його всіх нагород і звань, повідомляє прес-служба УАФ.

"У провадженні Спортивного арбітражного суду (CAS) перебуває справа щодо оскарження Анатолієм Тимощуком рішення органів здійснення футбольного правосуддя УАФ. Наразі Українська асоціація футболу працює над підготовкою позиції у цій справі. Дата засідання CAS з цього питання буде встановлена окремо", - ідеться в заяві УАФ.

"Нагадаємо, КДК УАФ заборонив Анатолію Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо.) довічно (за поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ); позбавив Анатолія Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України; рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Анатолія Тимощука та доручив Адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Анатолій Тимощук оскаржив це рішення до Апеляційного комітету УАФ. АК УАФ у задоволенні апеляційної скарги Тимощуку відмовив у повному обсязі, залишивши чинним рішення КДК УАФ", - зазначається в документі.