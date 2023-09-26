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УАФ відреагувала на позов Тимощука до CAS

Переможець Ліги чемпіонів має намір оскаржити рішення УАФ.

УАФ відреагувала на позов Тимощука до CAS
Анатолій Тимощук
Фото: fc-zenit.ru

Рекордсмен за кількістю проведених матчів за збірну України (144) та її екс-капітан Анатолій Тимощук має намір оскаржити рішення Української асоціації футболу (УАФ) позбавити його всіх нагород і звань, повідомляє прес-служба УАФ.

"У провадженні Спортивного арбітражного суду (CAS) перебуває справа щодо оскарження Анатолієм Тимощуком рішення органів здійснення футбольного правосуддя УАФ. Наразі Українська асоціація футболу працює над підготовкою позиції у цій справі. Дата засідання CAS з цього питання буде встановлена окремо", - ідеться в заяві УАФ.

"Нагадаємо, КДК УАФ заборонив Анатолію Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (адміністративну, спортивну тощо.) довічно (за поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ); позбавив Анатолія Тимощука всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України; рекомендував Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Анатолія Тимощука та доручив Адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Анатолія Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

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Анатолій Тимощук оскаржив це рішення до Апеляційного комітету УАФ. АК УАФ у задоволенні апеляційної скарги Тимощуку відмовив у повному обсязі, залишивши чинним рішення КДК УАФ", - зазначається в документі.

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