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Україна визначилася з локацією проведення матчу відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії

Столиця Чехії.

Україна визначилася з локацією проведення матчу відбору до Євро-2024 проти Північної Македонії
Фото: sparta.cz

Два наступні поєдинки відбору Євро-2024 збірна України проведе в жовтні. 14-го числа команда Сергія Реброва зіграє номінально домашній матч зі збірною Північної Македонії, а 17-го - виїзний із Мальтою.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), цей поєдинок буде зіграний у столиці Чехії Празі.

"Із тренерським штабом національної збірної погоджено рішення про проведення матчу з командою Північної Македонії в Празі, на стадіоні ФК "Спарта", який може вмістити близько 19 тис. глядачів. Нас давно запрошували зіграти в Чехії.

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Чехія прихистила чимало наших співвітчизників, тому я впевнений, що в Празі наша національна команда отримає не менш потужну підтримку, ніж була у Вроцлаві на поєдинку з Англією", - зокрема розповів перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Початок матчу Україна - Північна Македонія запланований на 16:00 за київським часом.

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