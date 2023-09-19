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Український борець відмовився від фотографії з росіянином на нагородженні ЧС-2023

Михайлов став бронзовим призером турніру.

Український борець відмовився від фотографії з росіянином на нагородженні ЧС-2023
Фото: скриншот

Український борець вільного стилю Василь Михайлов відмовився від фотографії з росіянином Ахмедом Усмановим на церемонії нагородження чемпіонату світу-2023 у Белграді.

Усманов завоював золоту нагороду у категорії до 79 кілограмів.

На церемонії нагородження срібний призер Володимир Гамкрелідзе з Грузії та бронзовий призер іранець Мохаммад Ноході піднялися на подіум до росіянина для спільного фото. Українець, який також посів третє місце, цього робити не став.

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Зазначимо, що у сутичці за "бронзу" Михайлов переміг представника Казахстану Болата Сакаєва.

Додамо, що це перша нагорода України на ЧС-2023 з боротьби.

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