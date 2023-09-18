У матчі 5-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" грала на виїзді проти "Візели".

Поєдинок завершився перемогою гостей - 2:1.

У складі "Бенфіки" дебютував український голкіпер Анатолій Трубін, який на 70-й хвилині пропустив м'яч з пенальті.

Огляд матчу "Візела" - "Бенфіка".

"Бенфіка" набрала 12 очок і піднялася на друге місце в турнірній таблиці.

Після матчу Трубін висловився в соцмережах про дебют за лісабонську команду.

"Все переживання пройшли з першим дотиком м'яча. Далі вже просто насолоджувався грою і можливістю грати.

Це просто божевільна підтримка, це фантастика. Навіть на гостьовій грі тисячі фанатів, які роблять атмосферу. Є над чим працювати. Є що покращувати. Але хочеться продовжувати. Щоб це був перший серед багатьох матчів за "Бенфіку", - написав Трубін.