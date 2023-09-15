УЄФА ініціювала справу проти колишнього головного тренера збірної України

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні було ініційовано дисциплінарне розслідування щодо головного тренера збірної Вірменії Олександра Петракова, повідомляє xsport.ua.

За інформацією, 66-річний екс-керманич збірної України піддається звинуваченнями в затримці початку матчу кваліфікації на Євро-2024 проти збірної Хорватії, який пройшов 11 вересня і завершився поразкою Вірменії - 0:1.

Крім цього, також пред'явлені звинувачення Федерації футболу Вірменії. Їм ставиться відповідальність за блокування громадських проходів на стадіоні, поширення провокаційних політичних повідомлень, використання піротехніки на трибунах і пізній старт матчу.

В даний час збірна Вірменії займає третє місце в турнірній таблиці групи D з 7 набраними очками. Лідируючою позицією має збірна Хорватії, яка набрала 10 очок, при цьому команда Туреччини також має 10 очок і знаходиться на другому місці.