У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
У Шуфрича під час обшуків знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, – джерела
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Головнокомандувач армії Чехії: "Війна буде тривалою, а Росія ставатиме більш ворожою навіть попри поразку"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
Унаслідок вибухів біля Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Атака є спецоперацію СБУ і ВМС, – джерела
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
BBC: відкриття вогню російським пілотом по літаку ВПС Британії було умисним, а не технічною несправністю
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
​Командири 3-ї ОШБр показали свій "робочий лук" та розповіли, скільки це коштує
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Смерть газової імперії Фірташа. Хто наступний?
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Севастополь. Чудова операція українських ВПС
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
Засекречені документи: що приховує голова партії “Слуга народу” Шуляк і до чого тут НАЗК?
ГоловнаСпорт

УЄФА ініціювала справу проти колишнього головного тренера збірної України

Петраков звинувачується в затримці початку матчу збірної Вірменії.

УЄФА ініціювала справу проти колишнього головного тренера збірної України
Олександр Петраков
Фото: News.am

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні було ініційовано дисциплінарне розслідування щодо головного тренера збірної Вірменії Олександра Петракова, повідомляє xsport.ua.

За інформацією, 66-річний екс-керманич збірної України піддається звинуваченнями в затримці початку матчу кваліфікації на Євро-2024 проти збірної Хорватії, який пройшов 11 вересня і завершився поразкою Вірменії - 0:1.

Крім цього, також пред'явлені звинувачення Федерації футболу Вірменії. Їм ставиться відповідальність за блокування громадських проходів на стадіоні, поширення провокаційних політичних повідомлень, використання піротехніки на трибунах і пізній старт матчу.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

В даний час збірна Вірменії займає третє місце в турнірній таблиці групи D з 7 набраними очками. Лідируючою позицією має збірна Хорватії, яка набрала 10 очок, при цьому команда Туреччини також має 10 очок і знаходиться на другому місці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies