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Бех-Романчук пропустить Суперфінал Діамантової ліги-2023 за станом здоров’я

В американському Юджині виступатимуть шість українців.

Бех-Романчук пропустить Суперфінал Діамантової ліги-2023 за станом здоров’я
Марина Бех-Романчук
Фото: НОК

Марина Бех-Романчук пропустить Суперфінал Діамантової Ліги-2023 в американському Юджині, повідомляє sportarena.com.

Українська легкоатлетка цього сезону кваліфікувалася у вирішальні змагання в двох видах – стрибках у довжину та потрійному стрибку. Однак, за кілька днів до старту Марина знялася за станом здоров’я.

Україну в Юджині представлять шість спортсменів. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко виступлять у стрибках у висоту серед жінок, Андрій Проценко – серед чоловіків. Також у бігу на 400 метрів з бар’єрами змагатимуться Ганна Рижикова та Вікторія Ткачук.

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Бех-Романчук здобула "срібло" в потрійному стрибку на світовій першості в Будапешті. Також в її активі – перемога на Європейських іграх у Хожуві та призові місця на етапах Діамантової ліги.

Суперфінал Діамантової ліги-2023 пройде 16 та 17 вересня.

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