"Звягель" офіційно підтвердив перехід Максимова до "Дніпро-1"

Сьогоднішня гра проти лідера Другої ліги ФК ЮКСА стане останньою для Юрія Максимова в статусі головного тренера "Звягеля", повідомляє клубна прес-служба.

"Максимов отримав пропозицію від "Дніпра-1". Це не тільки команда УПЛ, це віце-чемпіон України, який представляв Україну в єврокубках, з гравцями національної збірної. Ми раді за Максимова, за новий виклик в його багатій тренерській кар'єрі. Я впевнений, що він зробить дніпровський клуб сильніше", – заявив президент "Звягеля" Дмитро Костюк.

Новим тренером "Звягеля" стане Сергій Шищенко.