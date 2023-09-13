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"Звягель" офіційно підтвердив перехід Максимова до "Дніпро-1"

Український фахівець змінить на чолі дніпрян Олександра Кучера.

"Звягель" офіційно підтвердив перехід Максимова до "Дніпро-1"
Юрій Максимов
Фото: ФК "Кешля"

Сьогоднішня гра проти лідера Другої ліги ФК ЮКСА стане останньою для Юрія Максимова в статусі головного тренера "Звягеля", повідомляє клубна прес-служба.

"Максимов отримав пропозицію від "Дніпра-1". Це не тільки команда УПЛ, це віце-чемпіон України, який представляв Україну в єврокубках, з гравцями національної збірної. Ми раді за Максимова, за новий виклик в його багатій тренерській кар'єрі. Я впевнений, що він зробить дніпровський клуб сильніше", – заявив президент "Звягеля" Дмитро Костюк.

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Новим тренером "Звягеля" стане Сергій Шищенко.

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