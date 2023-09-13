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УАФ висловила протест УЄФА щодо призначення російських суддів на матч жіночої Ліги націй

Поєдинок між збірними Вірменії та Казахстану відбудеться вже 26 вересня.

УАФ висловила протест УЄФА щодо призначення російських суддів на матч жіночої Ліги націй
Фото: УАФ

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА з офіційним листом, в якому просить розглянути ситуацію щодо призначення арбітрів із Росії на матч під егідою європейського футбольного союзу, повідомляє пресслужба організації.

"З офіційного веб-сайту УЄФА стало відомо, що на матч жіночої Ліги націй між збірними Вірменії та Казахстану, який відбудеться 26 вересня, було призначено російську бригаду арбітрів.

Як відомо, 28 лютого 2022 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про те, що всі російські команди, чи то національні, чи то клубні, будуть відсторонені від участі в змаганнях УЄФА до подальшого повідомлення.

Це рішення всі ці півтора року поважали та виконували всі учасники змагань, а його законність успішно доведено в CAS", - зокрема йдеться у заяві.

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"З огляду на це Українська асоціація футболу висловлює свій протест на призначення російської бригади арбітрів на матч жіночої Ліги націй".

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