Паралімпійська збірна України здобула чотири медалі на ЧС з академічного веслування

У Белграді з 3 по 10 вересня відбувався чемпіонат світу з академічного веслування.
Паралімпійська збірна України здобула на турнірі чотири медалі: три золоті та одну бронзову.
Чемпіонами стали Іван Купрійчук та Андрій Сивих (парагребля двійки паракласу PR3 без кермового), Ганна Айсанова (одинак класу PR1) та Роман Полянський, а Ганна Шеремет здобула "бронзу".
Україна посіла четверте місце в медальному заліку, що є найкращим її результатом на чемпіонатах світу.
Медальний залік:
- Нідерланди – 9 (6 золотих медалей + 3 срібні)
- Великобританія – 9 (6+1+2)
- Італія – 8 (3+4+1)
- УКРАЇНА – 4 (3+0+1)
- Румунія – 5 (2+1+2).