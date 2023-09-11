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Паралімпійська збірна України здобула чотири медалі на ЧС з академічного веслування

Наші спортсмени перевершили власні здобутки.

Паралімпійська збірна України здобула чотири медалі на ЧС з академічного веслування
Фото: Twitter

У Белграді з 3 по 10 вересня відбувався чемпіонат світу з академічного веслування.

Паралімпійська збірна України здобула на турнірі чотири медалі: три золоті та одну бронзову.

Чемпіонами стали Іван Купрійчук та Андрій Сивих (парагребля двійки паракласу PR3 без кермового), Ганна Айсанова (одинак класу PR1) та Роман Полянський, а Ганна Шеремет здобула "бронзу".

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Україна посіла четверте місце в медальному заліку, що є найкращим її результатом на чемпіонатах світу.

Медальний залік:

  1. Нідерланди – 9 (6 золотих медалей + 3 срібні)
  2. Великобританія – 9 (6+1+2)
  3. Італія – 8 (3+4+1)
  4. УКРАЇНА – 4 (3+0+1)
  5. Румунія – 5 (2+1+2).
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