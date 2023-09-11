Паралімпійська збірна України здобула чотири медалі на ЧС з академічного веслування

У Белграді з 3 по 10 вересня відбувався чемпіонат світу з академічного веслування.

Паралімпійська збірна України здобула на турнірі чотири медалі: три золоті та одну бронзову.

Чемпіонами стали Іван Купрійчук та Андрій Сивих (парагребля двійки паракласу PR3 без кермового), Ганна Айсанова (одинак класу PR1) та Роман Полянський, а Ганна Шеремет здобула "бронзу".

Україна посіла четверте місце в медальному заліку, що є найкращим її результатом на чемпіонатах світу.

Медальний залік: