Желтяков здобув ще одну медаль на юніорському чемпіонаті світу-2023 з плавання

Українець був другим на дистанції 50 м на спині.

На юніорському чемпіонаті світу-2023 з плавання, який триває в ізраїльській Нетанії, українець Олександр Желтяков з результатом 24,91 секунди став віцечемпіоном на дистанції 50 м на спині.

Українець 0,11 секунди програв чеху Мірославу Кнедла, "бронза" дісталася аргентинцю Улісесу Саравії (25,02 с).

Раніше Желтяков став чемпіоном світу на дистанції вдвічі довше. 17-річний українець виконав олімпійський норматив, завоювавши свою другу ліцензію на Олімпіаду-2024 у Парижі. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Додамо, що збірна України з двома медалями Желтякова посідає четверте місце у медальному заліку змагань.