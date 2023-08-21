Дефлімпійська збірна України стала другою на ЧС-2023 з плавання

Наші хлопці поступилися лише американцям.

У столиці Аргентини Буеенос-Айресі завершився чемпіонат світу з плавання серед людей із порушеннями слуху.

Україна була представлена 16 спортсменами, кожен з яких зумів заробити медаль, завдяки чому наша збірна завершила змагання на другому місці медального заліку.

У скарбничці нашої команди - 28 нагород: 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових. На першому місці розташувалася збірна США з 25 медалями, але обійшовши українську збірну за кількістю "золота".

Рывно чверть медалей приніс нашій команді 20-річний Ілля Султанов (чотири з них у індивідуальних змаганнях). Також Ілля встановив рекорд турніру на 50 метрів вільним стилем.

ЧС-2023 з дефлавірування. Медальний залік: топ-10.