Дефлімпійська збірна України стала другою на ЧС-2023 з плавання

У столиці Аргентини Буеенос-Айресі завершився чемпіонат світу з плавання серед людей із порушеннями слуху.
Україна була представлена 16 спортсменами, кожен з яких зумів заробити медаль, завдяки чому наша збірна завершила змагання на другому місці медального заліку.
У скарбничці нашої команди - 28 нагород: 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових. На першому місці розташувалася збірна США з 25 медалями, але обійшовши українську збірну за кількістю "золота".
Рывно чверть медалей приніс нашій команді 20-річний Ілля Султанов (чотири з них у індивідуальних змаганнях). Також Ілля встановив рекорд турніру на 50 метрів вільним стилем.
ЧС-2023 з дефлавірування. Медальний залік: топ-10.
- США – 25 (13 золотих + 6 срібних +6 бронзових)
- УКРАЇНА – 28 (11+9+8)
- Італія -19 (6+8+5)
- Японія – 12 (5+2+5)
- Польща – 21 (3+12+6)
- Німеччина – 3 (2+0+1)
- Латвія – 4 (1+1+2)
- Бразилія – 1 (1+0+0)
- Австралія – 6 (0+4+2)
- Аргентина – 2 (0+1+1).