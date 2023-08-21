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Дефлімпійська збірна України стала другою на ЧС-2023 з плавання

Наші хлопці поступилися лише американцям.

Дефлімпійська збірна України стала другою на ЧС-2023 з плавання
Олексій Коломієць, Денис Наконечний, Владислав Кремляков та Ілля Султанов
Фото: deafswimming2023

У столиці Аргентини Буеенос-Айресі завершився чемпіонат світу з плавання серед людей із порушеннями слуху.

Україна була представлена 16 спортсменами, кожен з яких зумів заробити медаль, завдяки чому наша збірна завершила змагання на другому місці медального заліку.

У скарбничці нашої команди - 28 нагород: 11 золотих, 9 срібних та 8 бронзових. На першому місці розташувалася збірна США з 25 медалями, але обійшовши українську збірну за кількістю "золота".

Рывно чверть медалей приніс нашій команді 20-річний Ілля Султанов (чотири з них у індивідуальних змаганнях). Також Ілля встановив рекорд турніру на 50 метрів вільним стилем.

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ЧС-2023 з дефлавірування. Медальний залік: топ-10.

  1. США – 25 (13 золотих + 6 срібних +6 бронзових)
  2. УКРАЇНА – 28 (11+9+8)
  3. Італія -19 (6+8+5)
  4. Японія – 12 (5+2+5)
  5. Польща – 21 (3+12+6)
  6. Німеччина – 3 (2+0+1)
  7. Латвія – 4 (1+1+2)
  8. Бразилія – 1 (1+0+0)
  9. Австралія – 6 (0+4+2)
  10. Аргентина – 2 (0+1+1).
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