"Шахтар" оголосив, у якому місті проводитиме матчі Ліги чемпіонів

Донецький клуб – один із двох українців, який гарантовано потрапив до групового етапу єврокубків.

"Шахтар" гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24 у Гамбурзі (Німеччина) на арені "Фолькспаркштадіон", повідомляє клубна пресслужба.

Донецький клуб досяг відповідної домовленості з ФК "Гамбург", своєю чергою УЄФА дала дозвіл на це.

"Передусім хочемо подякувати Варшаві та польському народові за підтримку, що нам надали під час проведення матчів минулого єврокубкового сезону в Польщі. На новий сезон ми розглядали можливість проведення домашніх ігор Ліги чемпіонів серед кількох варіантів і зупинилися на Гамбурзі.

Упевнені, що матчі на "Фолькспаркштадіоні" пройдуть на найвищому рівні та зберуть на трибунах як місцевих футбольних уболівальників, так і тисячі українців, які зараз тимчасово проживають у Німеччині та інших країнах Європи", - заявив генеральний директор ТОВ "Шахтар-Сервіс" Дмитро Кириленко.