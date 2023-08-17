"Галатасарай" не може зареєструвати Тете через скаргу "Шахтаря", - ЗМІ

Півзахисник Тете поки що не зможе зіграти за "Галатасарай".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" подав скаргу до ФІФА на перехід гравця до чемпіонів Туреччини, повідомляє xsport.ua з посиланням Haber Sunum.

Згідно з правилом ФІФА, бразилець міг призупинити контракт через війну, проте "Шахтар" заявив, що Тете був в Україні під час війни цього літа.

Також "Шахтар" вважає, що "Галатасарай" має отримати трансферний бан. Вони підписали Тете без їхньої згоди.

Зазначимо, що контракт із "Шахтарем" у Тете спливає наприкінці року.